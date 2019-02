La grande Loterie qui fait du bien est de retour

L’Association du cancer de l’Est du Québec annonce le retour de la grande Loterie qui fait du bien. La vente des 15 000 billets a débuté le 11 février, au cout de 10 $ chacun, procurant une chance de remporter l’un des six prix offerts totalisant une valeur de 23 073 $.

Les participants courent la chance de remporter un chèque cadeau de 5 000$ d’Armoires Distinction, un forfait voyage pour deux personnes d’Inter Voyage d’une valeur de 5 000$, un système de traitement d’eau Puribec d’une valeur de 5 000$, un chèque-cadeau d’Ameublements Tanguay de 4 000$, un forfait vacances-pêche pour quatre personnes de la ZEC Bas-Saint-Laurent, incluant 180$ chez Metro d’une valeur de 2 073$ et un chèque-cadeau d’essence du Dépanneur ESSO 7-24 d’une valeur de 2 000$.

En plus de donner la chance de remporter l’un des prix offerts, participer à la Loterie qui fait du bien permet aux participants d’avoir un impact positif direct dans la vie des personnes atteintes de cancer et celle de leurs proches partout dans l’Est-du-Québec.

Un billet de 10$ représente un massage apaisant et relaxant offert à une personne atteinte de cancer pendant qu’elle reçoit un traitement de chimiothérapie par intraveineuse. Un livret de 10 billets permet d’offrir deux trousses réconfort procurant chaleur et mieux-être à des personnes qui débutent des traitements de chimiothérapie par intraveineuse ou d’immunothérapie. Ces dons permettent également de soutenir la plateforme web verslemieuxetre.tv qui publie de l’information spécialisée sur le cancer et des activités variées ayant pour effet de briser leur isolement et d’apaiser leurs craintes et de fournir divers services leur apportant du soutien au quotidien, comme de l’aide professionnelle (intervention psychosociale), des activités au Centre de mieux-être Cendrine et Philippe, et plusieurs autres.

Les billets sont en vente sur le site web aceq.org/loterie et chez les commerçants suivants :

RÉSEAU DE VENTE OFFICIEL SECTEURS OÙ SONT PRÉSENTS LES POINTS DE VENTE PARTICIPANTS Aubainerie Baie-Comeau, New Richmond, Rimouski, Sept-Îles Dixie Lee Baie-Comeau, Bonaventure, Cap-aux-Meules, Carleton, Chandler, Paspébiac, Rimouski, Rivière-au-Renard, Sainte‑Anne-des-Monts ESSO Baie-des-Sables, Bonaventure, Caplan, Gaspé, Mont-Lebel, New Richmond, Port-Daniel, Portneuf-sur-Mer, Rimouski, Sept-Îles, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Pascal-de-Kamouraska, Squatec Industrielle Alliance Amqui, Baie-Comeau, Gaspé, Matane, Sept-Îles Mallette Amqui, Baie-Comeau, La Pocatière, Matane, Mont-Joli, Port-Cartier, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Pascal, Sept-Îles, Trois-Pistoles Metro Amqui, Mont-Joli, Rimouski, Sainte-Anne-des-Monts, Témiscouata-sur-le-Lac Quincaillerie Home Hardware Cabano, Gaspé, Havre-Aubert, La Pocatière, Pessamit, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Siméon-de-Bonaventure, Sayabec Pharmacies Jean Coutu Cap-aux-Meules, Caplan, Carleton, Chandler, Gaspé, Grande-Rivière, Matane, New Richmond, Newport, Paspébiac, Rimouski, Rivière-du-Loup, Sept-Îles, Sainte-Anne-des-Monts VitroPlus Ziebart Amqui, Gaspé, Les Escoumins, Maria, Pabos, Rimouski, Rivière-du-Loup, Sainte-Anne-des-Monts

Les marchands intéressés à devenir point de vente et joindre le mouvement de solidarité peuvent communiquer avec Karine Giasson, au 418 724‑0600, poste 2011, ou par courriel à [email protected]

Le tirage aura lieu le mercredi 12 juin, à 10 h à l’Hôtellerie Omer-Brazeau située au 151, rue Saint-Louis, à Rimouski. Il sera possible de voir le tirage en différé sur les ondes de CIMT, CHAU et TVA Est-du-Québec, le même jour, autour de 18 h 20.

En 2018, les résultats tirés de la vente des billets de la Loterie qui fait du bien ont totalisé 119 320 $, permettant ainsi de favoriser concrètement le mieux-être des personnes atteintes de cancer et celui de leurs proches au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.