Les Loupiots en action à Matane

Le 26 janvier dernier, le Club de patinage de vitesse de Matane a reçu les patineurs de la région de l’Est du Québec pour la 3e compétition régionale de patinage de vitesse de la saison. Douze patineurs du club Les Loupiots ont pris part à l’événement dans les différentes catégories.

Tout d'abord, chez les 10 ans et plus, les patineurs étaient divisés en 2 groupes. Alexy Vallée patinait dans le groupe 1 et termine au 10e rang au cumulatif des points.

Chez les 6 à 9 ans, les patineurs étaient divisés en 6 groupes. Dans le groupe 1, cinq patineurs des Loupiots prenaient part à la compétition. Louka Fournier décroche sa coupe de l’Est car il a réussi les temps de qualification pour le circuit interrégional en plus de remporter 2 médailles de bronze, une au 400m et au 800m ce qui le place au 3e rang au cumulatif. Cédric B.-Alexandre termine au 4e rang, Maude Perron au 7e rang, Laurence Charron au 9e rang et finalement Raphaëlle Gaudreault au 10e rang.

Dans le groupe 2, Louis Doré était le seul patineur des Loupiots présent et il a décroché la 3e position au cumulatif des points avec une médaille de bronze au 400m et une médaille d’or au 800m.

Dans le groupe 3, deux patineurs des Loupiots étaient présents. Adam Pelletier termine au 4e rang avec une médaille d’argent au 400m et une médaille de bronze au 800m. Pour sa part, Éléna Bujold termine au 6e rang.

Dans le groupe 4, deux patineurs des Loupiots étaient également présents. India Lafrenière termine au premier rang avec deux médailles d’argents, une au 400m et une au 300m en plus d’une médaille d’or au 200m. Quant à Romain Naasz, il remporte la 2e place au classement cumulatif des points avec une médaille d’or au 400m et une médaille d’argent au 200m.

Finalement, dans le groupe 5, Emmanuel Levesque prend le 8e rang au cumulatif des points. Merci au club de Matane pour cette belle journée de compétition et félicitations à tous les patineurs.