Un petit geste avant Noël pour aider la famille de Martin Saucier

La vie de Martin Saucier, employé de l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup depuis des années, a basculé à la suite d’un accident cardio-vasculaire le 30 mai dernier. L’homme est de retour à la maison mais il a besoin d’assistance jour et nuit; il se déplace en fauteuil roulant.

Ses collègues de travail veulent lui venir en aide. «Il n’y a pas de possibilité de rétablissement pour lui. Il a besoin d’un véhicule adapté et des aménagements sont nécessaires à la maison notamment dans la salle de bain», a expliqué Jenny Lévesque, adjointe administrative à l’Auberge de la Pointe.

Une campagne de financement a été lancée sur gofundme.com à l’attention de Martin Saucier. Sur ce site web, vous devez chercher «Martin Saucier est de retour à la maison!» pour faire un don. Un montant de 3 245 $ était enregistré le 13 décembre dernier sur un objectif de 5 000 $. «Si on dépasse, c’est tant mieux» a lancé Mme Lévesque.

En appui à la campagne pour Martin Saucier, on explique les circonstances de son ACV. «Martin avait demandé congé de l'Auberge cet après-midi là afin d'effectuer des travaux à son camp de bois à Sainte-Françoise. Seul à quelques kilomètres de la route, il a alors subi un malaise. Heureusement, il possédait un cellulaire avec lui. Il a composé les services d'urgence et ayant de la difficulté à s'exprimer, il a mentionné à l'auditrice de joindre un de ses amis qui leur indiquerait le chemin pour venir le secourir. Trente minutes plus tard il était transporté vers le centre hospitalier. Six mois se sont écoulés et malheureusement, les différents centres de réadaptation refusent sa demande de traitements, car son état ne permet pas la réadaptation», explique-t-on.

Cette campagne se veut donc un moyen de supporter sa famille, sa femme Hélène, son fils Martin et sa fille Charlie. «Les faibles revenus que rapportent les assurances ne permettent pas non plus à la famille de pouvoir souffler un peu. À l'approche des Fêtes, nous sollicitons donc votre générosité afin de permettre à Martin et sa famille de passer un agréable moment», souligne-t-on également.

L'équipe de l'Auberge de la Pointe vous invite à être généreux. Outre par l’entremise du site web gofundme.com, vous pouvez aider la famille de Martin Saucier en communiquant par courriel à l’adresse : [email protected].