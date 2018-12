106 ans pour Mme Ozélina Labrie

Le 3 décembre dernier, Mme Ozélina Labrie fêtait ses 106 ans entourée de sa famille au Pavillon des Cèdres de Rivière-du-Loup, résidence où elle demeure depuis 2002.

Ayant trois enfants, Claire, Lorraine et Guy et étant l’épouse de feu M. Napoléon Labrie, Mme Labrie est née à Mont-Carmel mais passa la majeure partie de sa vie à Rivière-du-Loup. Jusqu’à l’âge de 100 ans, elle fût une grande adepte de bingo et de jeux de cartes. Mme Labrie reste encore aujourd’hui une grande fanatique de chocolat.

La direction, les employés et les résidents du Pavillon des Cèdres souhaitent à Mme Labrie, un joyeux 106e anniversaire!