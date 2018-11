Une formation Maillon dans les Basques

Il est possible de faire la différence dans sa communauté en s’identifier comme Maillon. Par une écoute respectueuse et le respect de la confidentialité, les Citoyens-Maillons deviennent des points de repère dans leur communauté pour toute personne traversant une période plus difficile.

«Au Maillon, nous croyons sincèrement que c’est dans les gestes les plus simples que nous pouvons ensemble faire la différence et créer un environnement sécuritaire pour tous car, personne ne devrait être si isolé ou vulnérable qu’il est laissé au dépourvu.»

La formation donnée dans les Basques se déroulera le 17 décembre à 13h30 au Centre hospitalier de Trois-Pistoles. Les citoyens intéressés doivent s’inscrire à la formation et obtenir plus de détails auprès de l’agente de développement Maillon Stacy Létourneau au 418-863-7709 poste 2256 ou envoyer un courriel au [email protected]