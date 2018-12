Un franc succès pour le Symposium en soins palliatifs

Le 23 novembre dernier, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, se tenait la deuxième édition du Symposium en soins palliatifs, organisé conjointement par la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB et la Maison Marie-Élisabeth, située à Rimouski.

Le Symposium a comme objectif de regrouper différents soignants évoluant dans le monde des soins palliatifs afin d’approfondir et d’actualiser leurs connaissances sur ce sujet. C’est donc près de 130 médecins, infirmiers, infirmiers auxiliaires, pharmaciens, intervenants spirituels, gestionnaires et travailleurs sociaux, de différentes régions du Québec et du Nouveau-Brunswick, qui étaient présents à cette journée de formation. Le comité organisateur qualifie cet évènement de franc succès.

Ouverte depuis 2009, la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB vise l’amélioration qualitative et organisationnelle des soins palliatifs sur le territoire du KRTB.

Sur la photo, on peut reconnaitre le comité organisateur de l’évènement, formé d’employés de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB et de la Maison Marie-Élisabeth.