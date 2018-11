La demande chemine positivement et le processus final d’approbation est en cours

À la suite des informations transmises par Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, la Ville de Témiscouata-sur- le-Lac a effectué les vérifications nécessaires auprès des deux ministères concernés par la demande de changement de destination de son Projet de Centre communautaire, d’évènements et aréna.

Contrairement à l’information véhiculée, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont confirmé, aujourd’hui, de manière précise et sans équivoque, que la demande chemine positivement et que ce dossier est en processus d’approbation finale.

«Toutes les informations ont été transmises par l’administration de la Ville, et ce, à la satisfaction des deux ministères, incluant un montage financier admissible en vertu du Programme d'aide financière Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC). Le dossier est complet et, maintenant, nous en sommes à l’étape finale d’approbation, laquelle est en cours de réalisation», mentionne le maire Gaétan Ouellet.

De plus, M. Ouellet se fait rassurant en soulignant qu’il est confiant de recevoir l’approbation finale dans les prochaines semaines.

Le maire tient également à préciser qu’aucune rencontre récente n’a eu lieu entre le conseil municipal et les membres du Collectif social, et ce, contrairement à l’information diffusée.

Tel que mentionné à plusieurs reprises par la Ville, ce dossier chemine positivement et les sommes d’argent sont toujours disponibles afin de réaliser ce beau projet d’envergure à Témiscouata-sur-le-Lac.