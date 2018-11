Andy Bourgeois parmi les meilleurs espoirs au Québec en tennis de table

Les excellents résultats du jeune pongiste de Trois-Pistoles, Andy Bourgois, lors de la dernière saison ne sont pas passés inaperçus aux yeux de l’Assocation de tennis de table du Québec (ATTQ). L’athlète a été sélectionné parmi les meilleurs espoirs afin de participer à une série de camps d’entrainement.

Le premier rendez-vous de deux jours a d’ailleurs eu lieu les 13 et 14 octobre. Andy Bourgeois a fait partie d’un groupe sélect de pongistes prometteurs (ATTQ-Espoirs) et il en a profité pour démontrer tout son talent.

«Tout s’est très bien passé pour lui […] Le groupe d’âge dans lequel il a été placé regroupe les garçons de 9 à 13 ans ainsi que toutes les meilleures filles 18 ans et moins qui ne font pas encore partie de l’équipe du Québec. Il a ainsi pu se frotter à des joueurs plus vieux que lui», partage son père et entraineur, Israël Bourgeois.

Ces sept camps ont pour but de donner aux jeunes pongistes tous les outils nécessaires afin de parfaire leur jeu et un jour pouvoir intégrer les rangs de l’équipe provinciale.

Rappelons qu’aux derniers championnats juniors du Québec, la plus grosse compétition de tennis de table au Québec, Andy avait pris la 4e position de sa catégorie après avoir affronté le numéro 1 du tournoi juste avant la ronde des médailles. Une performance qui lui avait néanmoins permis d’en impressionner plus d’un.

Dans les semaines à venir, six autres camps d’entrainement avec l’ATTQ sont à l’horaire, en plus du premier tournoi provincial de la saison à Laval. Suivra ensuite le Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent pour lequel le club de tennis de table de Trois-Pistoles a reçu quatre nominations.

En effet, Andy Bourgeois est en lice pour le titre d’athlète masculin scène provinciale, alors qu’Angélique Larrivée est nominée comme athlète féminine scène régionale et Israël Bourgeois comme entraîneur. Le Club de tennis de table de Trois-Pistoles bataillera également dans la catégorie «club de l’année»