Bernadette Lévesque a fêté ses 100 ans!

Les personnes proches de Bernadette Lévesque lui ont fait une belle fête le 21 juillet dernier afin de souligner ses 100 ans! Mme Lévesque a élevé sa famille sur une ferme à Saint-Épiphane en compagnie de son mari, feu Gustave Pelletier.

Cette centenaire habite maintenant à la Résidence Reine-Antier de Rivière-du-Loup. Selon une personne de sa famille, elle se porte relativement bien et a toujours une bonne mémoire. Mme Lévesque a toutefois un peu de difficultés à marcher.

Bernadette Lévesque et Gustave Pelletier ont eu quatre enfants (Rena, Arthur, Andréa et Murielle). La famille compte également 9 petits-enfants et 14 arrière petits-enfants. Elle-même est l’ainée de ses sœurs et ses frères.

L’équipe d’Info Dimanche se joint aux membres de la famille de Mme Lévesque pour lui souhaiter encore plusieurs beaux moments dans sa vie.