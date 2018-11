Une belle façon de faire aimer l’école

Lors de son souper hebdomadaire du mardi 25 septembre, le Club Richelieu de Rivière-du-Loup recevait François Boucher, enseignant à l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.

M. Boucher, skieur et soucieux de recyclage, a mis sur pied un atelier dans lequel des jeunes en difficultés à l’école secondaire, construisent des bancs et des meubles avec des skis et planches à neige mis au rebut. L’entreprise porte le nom de SKI S’ RÉCUP.

Belle façon de faire aimer l’école aux jeunes et surtout de transmettre des valeurs de réussite, d’estime de soi, de motivation et de travail. Les membres du Club Richelieu félicitent l’initiative de M. Boucher.