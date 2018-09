L’opération Capitation à Rivière-du-Loup

La campagne de financement annuelle, l’opération Capitation, aura lieu du 1er au 31 octobre à Rivière-du-Loup. Des enveloppes destinées à cette fin sont acheminées à votre domicile.

Cette cueillette de dons est capitale pour le maintien des services pastoraux dans la paroisse catholique de Rivière-du-Loup. À titre d’exemple, au cours de la dernière année, près de 400 jeunes ont suivi les parcours d’initiation chrétienne, 60 enfants ont été baptisés et leurs parents ont été accompagnés en préparation du baptême de leur enfant, sans compter les six adultes qui ont suivi le cheminement en vue du baptême et de la confirmation.

Au niveau des ainés, on assure les services religieux dans les maisons d’accueil, sans compter la présence aux personnes malades. Au plan social, une agente de pastorale collabore aux divers comités du réseau social pour soutenir les services aux personnes démunies, favoriser la solidarité et développer une saine alimentation.

L’Assemblée de fabrique fait appel à votre collaboration pour le retour de votre contribution dès que possible suivant la réception de la demande de don.