Pêche à l’éperlan à Notre-Dame-du-Portage

Patrimoine et Culture du Portage invite la population à une activité familiale patrimoniale autour de ce petit poisson qui se pêche depuis des générations au quai du Portage, l’éperlan.

L’activité aura lieu dimanche le 23 septembre au quai et sur la grève à compter de 13 h 30. À ce moment, quelqu’un sera sur place afin de montrer comment monter une ligne pour la pêche. La pêche se déroulera ensuite de 14 h à 16 h.

Afin de rendre le tout agréable, un petit concours pour les plus jeunes et les plus vieux sera organisé : Qui va pêcher le premier éperlan? Le premier poulamon? Le premier bar rayé? L’éperlan le plus long? Le plus grand nombre d’éperlans? Le poisson le plus drôle?

Toutes les personnes intéressées sont invitées à se joindre en famille. C’est une activité gratuite, offerte par Patrimoine et Culture du Portage. Des cannes à pêche seront disponibles et dégustation d’éperlan est prévue.