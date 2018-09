Le Centre-femmes Catherine-Leblond vous attend

La programmation des activités offertes au Centre-femmes Catherine-Leblond de Trois-Pistoles pour l’automne 2018 est maintenant disponible. Café-rencontre, Ciné-causeries, Libre-expression, Brioches et café ainsi que le Club de mise en forme au féminin sont de retour.

Pour débuter, nous vous invitons à assister gratuitement à un café-rencontre «Les mots justes» afin de démystifier le lexique LGBT sur la diversité sexuelle. L’activité aura lieu le mercredi 19 septembre à 13 h 30. Pour vous informer ou vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer au 418-851-3178 ou par courriel au [email protected]

À la demande générale, l’atelier «Les Joyeuses Troubadoures», animé par Chantal Drouin, est également de retour. Un atelier de soir sur le rêve avec Louisette Gamache débutera le 24 septembre. La Zumba fitness et le Strong by Zumba sont offerts le soir en sessions de 10 semaines à compter du 27 septembre. Cependant, le 20 septembre des essais gratuits vous sont offerts. Inscriptions requises : les places sont limitées pour chacun de ces ateliers. De plus deux rencontres sont prévues cet automne avec Anne-Marie Ouellet sur « Le symbolisme du corps humain ».

Il est présentement temps de renouveler votre carte de membre au cout annuel de 5 $.