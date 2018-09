Elle ne le croit pas encore, elle a 100 ans!

Déjà cent ans ! C’est en compagnie de ses 10 enfants, ses 18 petits-enfants et 25 arrières petits-enfants sans oublier ses nombreux parents et amis, que Madame Laurette Deschamps Bouchard a célébré son centenaire.

Native de Saint-Eusèbe, elle y a enseigné pendant 26 ans tout en élevant sa famille en compagnie de son Gérard sur les bords de la rivière Cabano. Pour elle son secret de longévité est de demeurer active et de toujours se nourrir de projets, et elle ne cesse d’en avoir même à cent ans. De la résidence pour ainés l’Oasis de Saint-Eusèbe, on la retrouve à faire du tricot pour ses arrières petits-enfants.

Toujours à la recherche de nouveaux défis, elle fit l’acquisition de son premier ordinateur à l’âge de 92 ans et c’est maintenant de son IPad qu’elle s’active sur Facebook et échange avec parents et amis sur FaceTime.

C’est debout au micro qu’elle clôtura sa fête en lançant l’invitation de se retrouver pour son 105e anniversaire. Longue vie Laurette !