70e anniversaire de mariage de Annette Fournier et Raymond Gamache

Annette Fournier et Raymond Gamache de Saint-Antonin ont fêté leur 70e anniversaire de mariage, de 1948 à 2018. De cette union sont nés 9 enfants, 17 petits-enfants et 26 arrières petits-enfants.

Le 29 juillet dernier, les membres de cette belle famille ont célébré ces noces de platine. «Vous nous avez permis de vous rendre un vibrant hommage pour vous dire merci de nous avoir tout donné; la vie avec ce qu’elle comporte de soins et de vigilance. Merci pour les sacrifices et les privations consentis en vue de notre bien. Et merci pour l’amour que vous nous portez encore aujourd’hui…Nous vous souhaitons bien des années de bonheur», ont livré comme message vos enfants reconnaissants.