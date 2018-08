Deux nouvelles ressources pour l’immigration dans les MRC de Témiscouata et des Basques

Les MRC de Témiscouata et des Basques ont récemment fait l’embauche de deux agents de développement en immigration afin d’accompagner les communautés, les organismes et les entreprises dans les diverses démarches visant entre autres à répondre aux besoins grandissants des entreprises en termes de main-d’œuvre.



Dimitri Torrent et Martin Méndez-Isla sont en poste depuis quelques semaines. Leur travail s’articule autour de cinq orientations : Mettre en valeur la région et les emplois disponibles, renforcer les mécanismes d’intégration aux plans communautaire, municipal et régional de manière à favoriser l’établissement durable des personnes immigrantes et de minorités ethnoculturelles, sensibiliser la population locale à l’apport de ces personnes à la société d’accueil, assurer une meilleure cohésion des organismes mis à contribution dans l’intégration de ces clientèles et préparer les entreprises afin qu’elles soient en mesure d’entreprendre des démarches visant l’embauche de personnes immigrantes et issues de la diversité.

Pour le préfet de la MRC de Témiscouata, madame Guylaine Sirois: «Nos deux MRC ayant des enjeux et des points communs, il était opportun d’unir nos efforts pour attirer des personnes immigrantes et de minorités ethnoculturelles. Nous souhaitons favoriser leur intégration dans nos communautés». Le préfet de la MRC des Basques, monsieur Bertin Denis, abonde dans le même sens : «Avec le défi de la démographie qui nous touche actuellement, l’immigration représente une piste de solution prometteuse, sans oublier l’apport positif qu’ont ces nouveaux citoyens dans notre région.»

Partenaires du projet

Les deux MRC ont investi chacune 11 000$. Les deux préfets ont aussi remercié les partenaires impliqués. Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’inclusion (MIDI) a accordé 102 000$ dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité.