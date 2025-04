Rappel du sandwich au jambon forêt-noire de marque Cuisine Fraicheur Urbaine

Santé Canada procède au rappel de coussins, nids et dormeuses pour bébé, nourrisson et nouveau-né Zoomie Kids et VEVOR en raison de risques de chute et de coincement, ce 28 mars. Santé Canada a déterminé que ces produits ne sont pas conformes au Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses au Canada, créant ainsi un risque de chute et de ...