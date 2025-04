Santé Canada procède au rappel du centre d'activités 3-en-1 Fisher-Price SnugaPuppy en raison d’un risque d’étouffement, ce 10 avril.

Le présent rappel vise la boîte de mouchoirs jouet vendue comme composant du centre d’activités SnugaPuppy 3-en-1 de Fisher-Price. Le centre d’activité dispose de jouets sensoriels amovibles, dont la boîte de mouchoirs. La boîte de mouchoirs est blanche avec des décorations rouges. Elle comporte des «mouchoirs» faits d’un tissu sensoriel avec un motif à rayures ondulantes noir et blanc d’un côté et un motif jaune et vert avec des points en relief de l’autre.

Le numéro de modèle du centre d’activité en question est le HLV78. Il se trouve sur la face inférieure de la table de jeu, près du logo Fisher-Price.

Seule la boîte de mouchoirs est visée par le rappel.

PROBLÈME

La boîte à mouchoirs amovible peut se détacher et exposer de petits supports, ce qui présente un risque d’étouffement pour les jeunes enfants.

En date du 7 avril 2025, l’entreprise n’avait reçu aucun rapport d’incident ni de blessures au Canada. Aux États-Unis, l’entreprise avait reçu un rapport concernant le détachement de la boîte de mouchoirs. Aucune blessure n’a toutefois été signalée.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’utiliser la boîte à mouchoirs jouet rappelée, la retirer du centre d’activités, la tenir hors de portée des enfants et communiquer avec Fisher-Price pour obtenir gratuitement un jouet de remplacement pour le centre d’activités.

On demandera aux consommateurs d’inscrire de façon permanente le mot «Recall» et l’identificateur unique sur la boîte à mouchoirs, d’inscrire un «X» sur deux parties des mouchoirs et de téléverser une photo du jouet marqué sur le site https://service.mattel.com/us/recall.aspx. À la réception du courriel de confirmation de remplacement, les consommateurs doivent jeter le produit rappelé à la poubelle. Pour obtenir des instructions précises sur la façon de marquer la boîte et de téléverser la photo, les consommateurs doivent se rendre sur le site https://service.mattel.com/us/recall.aspx.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Mattel par téléphone sans frais au 1-855-853-6224, de 9 h à 18 h HNE, du lundi au vendredi ou consulter le site Web de l’entreprise.

Avis de rappel conjoint de Santé Canada, de la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et de Mattel Canada.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.