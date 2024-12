Santé Canada procède au rappel de certains gants et mitaines MEC rappelés en raison d’un risque de moisissures.

Le présent rappel vise certaines mitaines MEC pour les enfants et les jeunes et certains gants pour les adultes. Le numéro de modèle et le numéro de commande (PO) se trouvent sur l’étiquette à l’intérieur de la mitaine et du gant de la main droite. Seuls les produits dont le modèle et le numéro de commande sont indiqués sont visés par ce rappel.

PROBLÈME

Les produits rappelés peuvent contenir des moisissures. La moisissure constitue un risque de santé pour les personnes avec un système immunitaire affaibli, des poumons endommagés ou une allergie à la moisissure.

En date du 28 novembre 2024, l’entreprise n’avait reçu un rapport d’incident et aucun rapport de blessure au Canada.

CE QU’IL FAUT FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les produits rappelés et les retourner à MEC pour obtenir un remboursement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec MEC par téléphone sans frais au 1-888-847-0770, du lundi au vendredi, de 6h00 à 17h00 HNP et du samedi au dimanche, de 7h00 à 16h00 HNP, par courriel à [email protected] ou consulter le site Web de l’entreprise.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

Ce rappel est également affiché sur le site du Portail global de l'OCDE sur les rappels de produits, qui présente d’autres renseignements sur les rappels de produit de consommation internationaux.