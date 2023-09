Génératrices portatives Honda EU7000is rappelées

Santé Canada procède au rappel de génératrices portatives Honda EU7000is en raison d’un risque d’incendie et de brûlure.

Santé Canada recommande de cesser immédiatement d’utiliser le produit rappelé et communiquer avec un revendeur agréé Honda Power Equipment pour planifier une réparation gratuite.

EN RÉSUMÉ

Le présent rappel vise les génératrices portatives Honda de numéro de modèle EU7000is. Elles sont de couleur rouge et grise et mesurent environ 33 pouces de long, 28 pouces de large et 28 pouces de haut. Les mentions « Honda » et « EU7000is » sont imprimées sur le côté des génératrices. Les numéros de modèle suivants sont concernés par ce rappel : De EEJD-1365339 à EEJD-1365644. La décalcomanie du numéro de série se trouve à l’intérieur de la trappe d’accès.

PROBLÈME

Le bouchon du réservoir de carburant peut ne pas être correctement scellé, entraînant une fuite de carburant et/ou de vapeur de carburant, ce qui présente un risque d'incendie.

En date du 21 septembre, l’entreprise n’avait reçu aucun rapport d’incidents ou de blessures au Canada.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

Les consommateurs devraient cesser immédiatement d’utiliser les génératrices portatives Honda EU7000is rappelés et communiquer avec un revendeur agréé Honda Power Equipment pour prendre rendez-vous en vue d’une réparation gratuite. Honda est en train de communiquer directement avec tous les acheteurs connus.

Pour de plus amples renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec le service des relations avec la clientèle de Honda Canada au 1-888-9HONDA9 (1-888-946-6329) de 9 h à 19 h 30 HE, du lundi au vendredi, ou visiter le site Web de l'entreprise et cliquer sur "Rappels et mises à jour" au bas de la page pour plus d'information.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.

Santé Canada incite les consommateurs à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

Ce rappel est également affiché sur le site du Portail global de l'OCDE sur les rappels de produits, qui présente d’autres renseignements sur les rappels de produit de consommation internationaux.