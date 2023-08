Radiateur électrique d’appoint Danby 1 500 watts (11 po) rappelé en raison d'un risque d'incendie

Le présent rappel concerne le radiateur électrique d'appoint oscillant réglable Danby de 1 500 watts. Le produit rappelé mesure 11 po (28 cm) de hauteur et peut être identifié par le numéro de modèle DBSH01113WD13, UPC 067638030205, et la date de fabrication de juin 2022.

Le cordon d'alimentation de l'appareil peut subir une défaillance mécanique ou se rompre, entraînant une panne électrique et un risque d'incendie.

En date du 11 juillet 2023, l'entreprise avait reçu 2 rapports d'incident et aucun rapport de blessure au Canada.

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser le produit rappelé et le débrancher. Les consommateurs peuvent communiquer avec Danby et fournir une photo montrant que le cordon de l'appareil a été coupé afin de recevoir un remboursement complet.

Pour plus de renseignements, les consommateurs peuvent communiquer avec Danby par téléphone au 1-800-268-2393, de 9 h 30 à 18 h 00 (HE) du lundi au jeudi et de 9 h 30 à 16 h 00 (HE) le vendredi, ou visiter le site Web de l'entreprise https://www.danby.com/support/product-recalls/.

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.