Ourson en silicone avec miroir rappelé en raison d’un risque de lacération

Un rappel émis par Santé Canada le 8 aout vise le jouet d’activité pour bébé Konges Sløjd — ourson en silicone avec miroir. Le miroir est susceptible de sortir de la figurine s'il est poussé, exposant les bords tranchants du miroir, ce qui représente un risque de lacération pour les enfants.

En date du 2 aout, aucun incident causant des blessures n'avait été signalé à l'entreprise au Canada ou aux États-Unis, mais un rapport d'incident au Danemark faisait état de coupures aux gencives et au coin de la bouche d'un enfant. Les produits affectés ont été vendus d'octobre 2021 à avril 2022.

«La figurine vacillante est faite de silicone, est gonflée à l’air et est munie d’un miroir collé dans l’ouverture centrale qui mesure environ 7,6 centimètres de diamètre. Le numéro d’article KS2497 et le numéro de lot 062021 sont imprimés sur le dessous du jouet. Le logo de l’entreprise, l’adresse et la mention « Designed in Denmark, made in China » sont gravés en relief à la base du jouet», peut-on lire dans le rappel émis par Santé Canada.

Les consommateurs doivent retirer le jouet de la portée des enfants et contacter l'entreprise Konges Sløjd pour un remboursement complet en ligne sur kongessloejd.fr/pages/product-recall ou kongessloejd.fr en cliquant sur « rappel de produit » en bas de la page pour plus de renseignements.