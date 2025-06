L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles dévoile sa programmation automne 2025! Plus de 35 spectacles seront présentés au Centre culturel Berger et à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup! CAPSULE # 2 | On en discute avec Frédéric Roussel, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles. Réservez-vos billets dès maintenant : ...