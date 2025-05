Yasmina Lavoie | Century 21 Nord-Sud

Dans une ambiance festive, entre bulles et confettis, le Groupe Dubé a inauguré, le 15 mai, sa toute nouvelle concession Dubé Kia RDL. Un édifice de 13 500 pieds carrés, un terrain de 120 000 pieds carrés, et un investissement de plus de 6M$. Le bâtiment se distingue aujourd'hui par sa modernité, son efficacité énergétique et une luminosité ...