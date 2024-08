La Libertad réinvente son offre hôtelière avec sept chalets scandinaves, situés en plein cœur d’un site enchanteur, où règne la tranquillité. Neufs et au goût du jour, tous les chalets possèdent une galerie indépendante aménagée avec foyer extérieur et commodités. Trois types d’unités à aire ouverte sont proposées, selon les besoins et le ...