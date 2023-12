L’école Roy-Joly transporte sa magie des Fêtes au centre-ville de Rivière-du-Loup

L’ambiance des Fêtes sera à son comble, ce 21 décembre, au centre-ville de Rivière-du-Loup. Près de 250 élèves des écoles Roy et Joly, accompagnés de leurs enseignantes, animeront la rue Lafontaine en y interprétant des chansons de Noël.

En petits groupes, les élèves tiendront des représentations à deux endroits principaux, soit devant l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup et devant le Resto Pub L’Estaminet, de 10 h à 11 h, puis de 13 h à 14 h 45.

Au total, une douzaine de chansons seront interprétées, en français et en anglais. Les jeunes élèves sauront facilement vous décrocher un sourire avec les airs connus de «Petit Papa Noël», «Here Comes Santa Claus» et «We Wish You a Merry Christmas».

Ce projet, intitulé «La Lafontaine en chansons!», est une idée originale de Katya Ouellet, enseignante à l’école Joly. «C’est super motivant pour les élèves. [Ils] ont été super engagés dans le processus du projet», souligne Catherine Bélanger, enseignante de musique.