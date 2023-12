Les horaires de la Ville modifiés pour le temps des Fêtes

Pendant la période des Fêtes, l’horaire des bureaux de la Ville de Rivière-du-Loup et de divers services municipaux sera modifié ou bonifié, afin de tenir compte des jours fériés et permettre un meilleur accès aux diverses infrastructures de loisirs au cours du long congé.

Ainsi, les bureaux administratifs de même que la cour municipale seront ouverts jusqu’au vendredi 22 décembre inclusivement avant de fermer quelques jours pour un retour le mercredi 3 janvier 2024 dès 8 h 30. En tout temps, les citoyens peuvent composer le 418 862-2121 pour signaler une urgence municipale (refoulement d’égout, bris d’aqueduc, etc.) Une centrale d’appels est en fonction 24/7, incluant pendant les Fêtes.

Les collectes des matières résiduelles des lundis 25 décembre et 1er janvier seront déplacées aux mardis 26 décembre et 2 janvier. Les citoyens du secteur parc Cartier devront donc sortir leurs bacs le lundi en soirée plutôt que le dimanche.

CONGÉ DES FÊTES EN FAMILLE

La période des Fêtes est l’occasion idéale pour profiter des différents services de loisirs offerts par la Ville. Ainsi, les familles et citoyens pourront faire trempette à la piscine du Cégep du 27 au 30 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30, et du 3 au 7 janvier, de 14 h à 15 h 30. Pour ceux qui préfèrent enfiler leurs patins, des séances de patinage libre auront lieu au Centre Premier Tech les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre, puis les 3 et 7 janvier. Il sera aussi possible ces mêmes jours de venir se dégourdir les jambes sur la piste d’entraînement qui surplombe les estrades.

Le congé des Fêtes est également le moment idéal pour aller à la bibliothèque, que ce soit pour lire, explorer le Medialab, découvrir le salon de jeux, etc. Les portes seront ouvertes selon l’horaire régulier, à l’exception d’une fermeture du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier.

ANNEAUX DE GLACE, PATINOIRES ET GLISSADE

Tandis qu’un froid maintenu est l’ingrédient indispensable à l’englacement des patinoires et anneaux, il faudra de toute évidence patienter encore un moment avant de pouvoir mettre le bout d’un patin dehors. Si l’évolution de la météo permettait finalement d’ouvrir de certaines glaces pendant le congé, les annonces seront effectuées via la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire et le site internet de la Ville.

Pareillement, comme il faut compter quelques dizaines de centimètres de neige pour fabriquer la glissade, les chances de la voir ouvrir avant janvier sont minces, si l’on en croit les prévisions météo à moyen terme. Lorsqu’elle ouvrira, rappelons quelques indications de saison : des tubes sont mis à disposition des familles, mais il demeure recommandé d’apporter aussi des équipements de glisse, en cas de forte affluence. La glissade est fermée lorsqu’il n’y a pas deux surveillants sur place et son utilisation est alors aux risques et périls des citoyens. La pente peut demeurer fermée après un épisode de pluie, si celle-ci fait fondre en partie le mur d’arrêt en bas de piste. En ces cas, il faut généralement attendre une nouvelle chute de neige pour redonner une hauteur sécuritaire au mur et rouvrir l’installation.