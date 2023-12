Des repas pour adoucir le temps des Fêtes

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard Adrien le chien est bénévole au Festival de Noël. C’est la plus grande fête célébrée au Pays magique des animaux. Pendant plusieurs jours, il y a des concerts, des spectacles et des activités pour tous les âges. En plus, de nombreux camions de cuisine de rue vendent des plats délicieux! Avec tout ça, le ...