Marché public (de Noël) Lafontaine ce samedi

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard Au Pays magique des animaux, le café-céramique est un lieu très populaire. Yvonne l’oursonne y va souvent avec ses parents. Elle adore peindre de jolies tasses en céramique. Elle en a toute une collection à la maison! De plus, la propriétaire, Ginette l’alouette, est très gentille. Et cette année, elle a ...