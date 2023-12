Opération Nez rouge: 14 accompagnements dans les Basques

Vous avez quelques jours de congé entre Noël et le jour de l’An? Profitez de cette période de repos et de plaisir pour faire une activité à saveur écologique en famille ou entre amis! 1.CONCOURS DE RAMASSAGE DE DÉCHETS Avec vos proches, armez-vous de gants et de sacs. Puis, promenez-vous dans le quartier en scrutant les bords de rue, les parcs, ...