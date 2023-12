La Chambre de commerce incite ses membres à l’achat local

À l’aube de la période des Fêtes, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) invite tous ses membres à acheter localement en mettant à leur disposition des cartes-cadeaux.

Distribuées par tranche de 25 $, ces cartes-cadeaux peuvent être utilisées auprès d’une foule d’entreprises membres de la CCMRCRDL. La personne recevant la carte peut ainsi choisir de faire ses achats auprès du commerçant de son choix; la liste complète des membres participant à cette initiative locale se retrouve sur le site Web de la Chambre de commerce au: https://www.monreseaurdl.com/cartecadeau.

«Le fait d’acheter localement rapporte non seulement à nos entreprises d’ici tout en engendrant de réelles retombées économiques dans notre milieu, et contribue également à faire rayonner notre savoir-faire régional», affirme Claudette Migneault, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Plus que jamais, nous nous devons de choisir nos entreprises locales pour tous nos besoins quotidiens de même que ceux entourant la période des Fêtes. Pratique et facile à utiliser, la carte-cadeau de la Chambre de commerce vous permettra de faire plaisir à une personne chère en plus de souligner le travail de l’un de vos entrepreneurs préférés.»

Pour vous les procurer ou faire partie de la liste des entreprises participantes, il faut communiquer avec la CCMRCRDL par courriel, à [email protected], ou encore par téléphone au 418 862-5243, poste 201.