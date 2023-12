Le Noël d’Iseult et Mathieu les paresseux

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard

Mathieu est un adorable petit paresseux. Sa maman Iseult est très gentille et elle en prend bien soin. Au Pays magique des animaux, le père Noël visite les maisons le 24 décembre pour apporter des cadeaux. Mathieu a très hâte d’avoir les siens!

Le mignon paresseux est un enfant très gourmand. Il mange beaucoup de feuilles, de fleurs et de petits fruits. Et après ses repas, il n’a qu’une seule envie : dormir pendant des heures!

Ce soir, par contre, Mathieu est trop excité pour aller se coucher après son souper.

— Allez, mon petit cœur, c’est l’heure du dodo! dit sa mère.

— Oh non, s’il te plaît! Je ne suis pas fatigué et je veux attendre le père Noël! supplie Mathieu.

— D’accord. Vu qu’il est tard, il devrait arriver bientôt, répond Iseult.

Le jeune paresseux est très content. Avec sa mère, il a écrit une lettre au père Noël la semaine dernière.

Cher père Noël,

Je m’appelle Mathieu. J’ai été très sage cette année. (Tu peux demander à ma maman!)

Voici ma liste de cadeaux :

• Un hamac aux couleurs de l’arc-en-ciel

• Un toutou

• Une canne de bonbon

Merci et joyeux Noël!

Mathieu XOX

Le paresseux et sa maman mettent leur tuque de Noël. Iseult prend son fils dans ses bras. Puis, elle s’installe près de la fenêtre.

Le petit paresseux est si bien au chaud qu’il s’endort presque aussitôt! Quand il se réveille, il trouve ses cadeaux sous le sapin. Hourra! Il découvre aussi un message :

Joyeux Noël à toi, Mathieu! Et sois bien gentil avec ta maman, ho, ho, ho!

Ton ami, le père Noël

Tout content, Mathieu grignote sa canne de bonbon. Quel beau matin de Noël!

FIN