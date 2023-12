Conduire avec les facultés affaiblies, c’est fini!

Chaque année, le temps des Fêtes est malheureusement assombri par des accidents de la route qui auraient pu être évités. En effet, un pourcentage élevé de collisions implique des conducteurs et conductrices ayant consommé de l’alcool au-delà de la limite permise ou de la drogue.

PRÉVOYEZ LE COUP!

Les effets de la drogue et de l’alcool sur le jugement sont bien documentés. Ainsi, de nombreuses personnes ayant consommé ces substances estiment qu’elles sont aptes à conduire, alors que ce n’est pas le cas. Bref, si vous avez bu des boissons alcoolisées ou fumé ou ingéré du cannabis, et ce, quelle que soit la quantité, vous ne pouvez tout simplement pas vous faire confiance!

Et comme personne ne veut faire partie des tristes statistiques — et avoir la mort de quelqu’un sur la conscience jusqu’à la fin de ses jours, par exemple —, prévoyez le coup! En 2023, plus d’excuses pour conduire avec les facultés affaiblies : vous avez l’embarras du choix pour éviter de mettre votre sécurité et celle des autres en péril.

Voici quelques solutions à envisager pour des déplacements sans danger durant la période des Fêtes et pendant toute l’année :

• Utilisez les transports en commun;

• Organisez-vous pour dormir sur les lieux de la fête (ou à distance de marche);

• Appelez un taxi;

• Recourez à un service de raccompagnement;

• Désignez une personne qui ne consomme pas pour vous reconduire.

Joyeuses Fêtes en toute sécurité!

------------

Conduire en état d’ébriété peut provoquer des accidents, mais cela peut aussi vous faire perdre votre permis de conduire et vous mener tout droit en prison!