Trois recettes de douceurs maison à concocter pour Noël

À l’approche des Fêtes, semez la bonne humeur avec ces douceurs de Noël faites maison. Suivez le guide!

1. Délices chocolatés à la menthe : faites fondre des pépites de chocolat mi-sucré et du lait concentré sucré à feu doux, puis incorporez des bonbons à la menthe écrasés. Étalez le mélange sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier parchemin, ajoutez une couche de bonbons écrasés et laissez refroidir le tout. Une fois le mélange figé, découpez-le en carrés qui fondront dans la bouche!

2. Biscuits flocons de neige : préparez une recette de biscuits de Noël traditionnels (ex. : sablés). Découpez la pâte en forme de flocons de neige à l’aide d’un emporte-pièce et enfournez les biscuits jusqu’à ce qu’ils soient dorés à souhait. Laissez-les refroidir, puis décorez-les avec du glaçage et des paillettes.

3. Chocolat chaud épicé à la cannelle : préparez un mélange de chocolat chaud avec du lait et un peu de cannelle moulue. Ajoutez de la crème fouettée et des guimauves miniatures sur le dessus, puis saupoudrez le tout avec une pincée de cannelle. Pour la touche finale, accrochez une petite canne de bonbon au bord de la tasse.

Visitez vos commerces d’alimentation locaux pour faire le plein d’ingrédients de qualité — et préparez-vous à vous régaler!