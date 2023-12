Cette année, que porteront les hommes de style pour les Fêtes?

Vous aimez suivre les tendances du prêt-à-porter, mais votre garde-robe manque de nouveautés? Comme les Fêtes approchent à grands pas, pourquoi ne pas vous laisser inspirer par ces quelques styles en vogue dans les collections 2023-2024 des plus grands designers internationaux?

LE LOOK «ÉTUDIANT MODÈLE»

Les tenues dignes d’un étudiant fréquentant un établissement scolaire (d’excellente réputation, il va sans dire!) sont en vogue cette année. Pour l’adopter, vous pouvez opter pour un style « bon chic bon genre » avec un polo, un pantalon neutre et un gilet (ex. : à losanges) ou encore un haut contrasté arborant le logo d’une université célèbre, par exemple.

LA COMBINAISON CHIC

Vous trouvez difficile d’agencer vos vêtements? Pour éviter de vous casser la tête pour créer une tenue dont les couleurs, les matières et les motifs se marient harmonieusement, essayez la combinaison! Conseil : pour vous éloigner du style « mécanicien », soignez votre coiffure et portez de belles chaussures. Après tout, c’est Noël!

LE HAUT SANS MANCHES

Vous avez passé l’année à travailler physiquement ou encore à lever des poids au gym? Si vos biceps découpés font votre fierté, ne vous privez pas du plaisir d’arborer le fruit de vos efforts en optant pour la tendance du haut sans manches. Ce style est aussi idéal si vos bras sont tatoués — ou si vous avez toujours trop chaud!

Pour trouver les tenues qui vous mettront en valeur lors de vos partys des Fêtes, rendez-vous dans les boutiques de vêtements pour hommes de votre région!