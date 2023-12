Les étranges colis de Clément l’éléphant

L’Harmonie de Rivière-du-Loup et le Chœur Amisol de Saint-Alexandre-de-Kamouraska tiendront leur grand spectacle de Noël le dimanche 17 décembre à 14 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Sous la direction de Steve Leblond et de Danielle Bernier, près d’une cinquantaine de musiciens et choristes interpréteront différents classiques du ...