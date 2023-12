Le ballon perdu d’Adrien le chien

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard

Adrien le chien est bénévole au Festival de Noël. C’est la plus grande fête célébrée au Pays magique des animaux. Pendant plusieurs jours, il y a des concerts, des spectacles et des activités pour tous les âges. En plus, de nombreux camions de cuisine de rue vendent des plats délicieux!

Avec tout ça, le site du Festival est immense. Les visiteurs ont donc parfois du mal à trouver leur chemin. Heureusement, Adrien est là! Son rôle est de guider les animaux vers les différentes attractions. Pour qu’on puisse le voir et le suivre facilement à travers la foule, il utilise des ballons qui flottent dans les airs.

Ce soir, Adrien aide de jeunes castors à se rendre au spectacle de rock de Gaspard le léopard. Mais en leur disant au revoir, il échappe son ballon rouge.

— Oh, non! s’écrie-t-il en se lançant à sa poursuite.

Le ballon est fouetté par la queue d’un kangourou, puis par l’aile d’un toucan. Il s’arrête finalement entre les bois d’un renne.

— Attention! crie Adrien au moment où Gaspard finit sa chanson.

Tout le monde tourne la tête vers lui.

— Mon ballon, explique-t-il en pointant le renne.

À cet instant, le ballon s’échappe et s’envole.

— Oh, là, là! s’exclame un mouton.

Continuant sa course, Adrien saute sur une chaise de parterre, rebondit sur une poubelle, fait un tour sur lui-même et attrape de justesse la corde du ballon. Puis, il atterrit sur la scène. Tous les animaux l’applaudissent!

— Quelle cascade! dit le chanteur au micro. Tu voles la vedette!

Un peu gêné, le chien remercie Gaspard. Puis il salue la foule, s’excuse du dérangement et quitte la scène.

Alors que le spectacle reprend, Adrien rejoint sa patronne, qui lui fait signe. Celle-ci a tout vu : impressionnée par ses prouesses, elle lui propose de préparer un numéro pour l’an prochain.

— Euh, c’est très gentil, mais je préfère être guide. J’adore rencontrer des animaux et me rendre utile, conclut-il en agitant fièrement ses ballons.

FIN