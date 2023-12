Quatre astuces pour un réveillon « zéro déchet »

Vous avez hérité de la mission de recevoir la parenté pour Noël? Comme les partys sont souvent synonymes d’abondance (et de gaspillage), pourquoi ne pas vous lancer le défi de réduire au minimum le volume de déchets produits durant vos festivités? Voici quelques astuces pour y arriver!

1.INFORMEZ VOS CONVIVES DE VOS INTENTIONS

Pour maximiser les résultats, mettez tout le monde dans le coup dès le début! Au moment d’envoyer vos invitations, mentionnez clairement votre souhait de vivre un réveillon qui ne remplira pas vos poubelles ni votre bac de recyclage. Présentez le concept de façon positive afin d’inciter petits et grands à participer.

2. MISEZ SUR TOUT CE QUI EST RÉUTILISABLE

Finie l’époque où l’on jetait sans broncher des dizaines d’assiettes, d’ustensiles et de verres en plastique, en carton ou en styromousse à chaque réception! Vous pouvez demander à vos invités d’apporter de la vaisselle lavable ou faire affaire avec une entreprise de location de votre région, par exemple.

3. BANNISSEZ LES EMBALLAGES JETABLES POUR LES CADEAUX

Si un échange est prévu, demandez à vos invités d’emballer leurs présents avec du tissu, de jolies boîtes, des sacs, etc., qui peuvent être réutilisés. S’ils sont faits de matières recyclées, c’est encore mieux!

4. GÉREZ INTELLIGEMMENT LES RESTANTS ET LES SURPLUS

Vous aviez préparé trop de nourriture, ou certains convives ont garni excessivement leur assiette? Plutôt que de jeter les aliments non consommés, préparez des plats pour emporter (dans des contenants réutilisables) et donnez-les à vos hôtes. Les pelures de clémentines ou autres résidus organiques doivent pour leur part être mis dans le bac brun ou dans un composteur.

Acheter des aliments en vrac, décorer avec des ornements usagés, utiliser des serviettes de table en tissu… plusieurs autres petits gestes peuvent être posés pour organiser un réveillon plus « vert ». Joyeux Noël!