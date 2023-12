Jess la tigresse et la tempête de neige

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard

L’hiver, il neige beaucoup au Pays magique des animaux. Mais depuis trois jours, des flocons tombent sans arrêt! Jess la tigresse se demande si ses amies Tess et Bess vont bien. Elles vivent dans une petite maison au fond de la vallée.

En regardant son traîneau, Jess a une idée.

« Je pourrais aller voir mes amies. Et puisque Noël est demain, je vais leur apporter des cadeaux! », décide la tigresse.

À toute vitesse, elle emballe des surprises. Elle prend aussi des cannes de bonbon et des biscuits. Puis, elle met sa tuque et son foulard.

— À nous deux, tempête! crie Jess en ouvrant la porte.

Dehors, il vente fort. Jess attache les cadeaux sur son traîneau. Elle court ensuite vers la vallée. Quand elle arrive, elle regarde en bas. « Il y a tellement de neige qu’on ne voit pas les maisons. Juste les cheminées! », s’étonne la tigresse.

Pour arriver plus vite chez ses amies, elle s’assoit sur son traîneau et se donne un élan. Elle glisse doucement jusqu’à la cheminée de leur maison. Il n’y a pas de fumée qui en sort. « Oh non! Peut-être que Tess et Bess n’ont plus de bois et qu’elles ont froid » s’inquiète Jess.

Elle se penche vers la cheminée et crie :

— You-ouh, c’est Jess! Je suis sur le toit! Ça va?

— Jess?! Comment as-tu fait pour monter? demandent ses amies.

— Facile, j’ai glissé en traîneau du haut de la vallée!

— Viens, on va t’attraper!

— Attendez, je vais d’abord vous lancer mes bagages!

La tigresse fait tomber un à un les cadeaux et les sucreries dans la cheminée. Ses amies sont très contentes! Quand Jess arrive en bas, elles se font un gros câlin.

— Merci pour ta visite. On s’ennuyait de toi! avoue Tess.

— On allait préparer le feu. Tu arrives juste à temps! dit Bess en riant.

Ce jour-là et le lendemain, les trois tigresses chantent, dansent et jouent ensemble. Grâce à la tempête de neige et au courage de Jess, c’est un Noël inoubliable!

FIN