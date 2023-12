Le Centre des Femmes du Témiscouata t’invite à sa fête de Noël le jeudi 14 décembre de 18 h 30 à 20 h 30 au Beaulieu Culturel. L’activité est offerte gratuitement.

Tu peux t’attendre à danser, chanter, rire, discuter et surtout, assister à un spectacle de Francine Leclerc. Des bouchées et des boissons non alcoolisées seront offertes.