Le cadeau-surprise de Léon le hérisson

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard

Léon est un hérisson tout mignon qui vit au Pays magique des animaux. Un matin, il se réveille en pleine forme et va dans la cuisine pour déjeuner. Il a très faim! Son papa lui sert un gros bol de céréales. Léon les mange en quelques bouchées.

Quand il se lève de table, son père lui dit :

— Viens voir, Léon, il y a un cadeau pour toi dans le salon.

— Un cadeau pour moi? Mais ce n’est pas encore Noël!

— Je l’ai trouvé sur le balcon en allant chercher mon journal.

Excité, Léon court vers le salon. Il découvre une boîte rouge avec un ruban vert. Il prend la boîte et la secoue doucement. Il pose son oreille dessus. Il la renifle. Qu’est-ce que ça peut bien être?

— Qui m’a apporté ce cadeau? demande le jeune hérisson.

— Je ne sais pas. Pas le père Noël, en tout cas! répond son père.

— Je peux l’ouvrir?

— Bien sûr. Il est à toi!

Léon déballe le cadeau. Quelle surprise! C’est Le voyage de Coucou, son livre favori! Il l’emprunte souvent à la bibliothèque. Mais celui-ci est tout neuf. Et différent. Son titre est écrit en lettres dorées et ses images sont plus grandes… Il est vraiment beau!

— Papa, regarde! C’est mon histoire préférée!

— Oh! La personne qui te l’a donné te connaît bien!

Léon tourne les pages du livre. Tout à coup, il trouve un joli signet. Quelque chose est écrit dessus :

Cher Léon,

Je voulais te remercier de m’avoir aidée lors de la vente de livres usagés. J’ai pensé qu’une édition spéciale de ton livre préféré te ferait plaisir. Joyeux Noël!

Simone

Madame Simone la lionne, c’est la bibliothécaire. Léon l’adore! Avec son père, il se rend à la bibliothèque pour lui dire merci. Dès qu’il la voit, il lui saute dans les bras :

— Merci, Madame Simone! C’est le plus beau cadeau du monde!

— Et toi, tu es le hérisson le plus gentil du monde! répond-elle en souriant.

FIN