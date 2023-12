Cinq conseils pour être à votre mieux pendant le temps des fêtes

(EN) Le congé des fêtes est censé être une période de joie et de gaieté pour beaucoup d’entre nous. Que vous célébriez Hanouka, Noël ou le solstice d’hiver, voici quelques conseils pour vous aider à en profiter pleinement.

S’imprégner de l’esprit des fêtes

Même si vous êtes plus grincheux qu’un lutin du père Noël, la saison des fêtes est l’occasion d’apprécier les petits bonheurs, ce qui peut améliorer votre santé mentale. Fréquenter les membres de votre famille et de votre voisinage peut aussi vous aider à vous sentir plus proche des autres. En construisant une maison en pain d’épice avec les petits-enfants, en organisant un échange de cadeaux au travail ou en effectuant une collecte de vêtements pour une œuvre de bienfaisance, vous réchaufferez les cœurs à la maison et dans votre collectivité.

Choisir une tenue confortable

Des vêtements inconfortables peuvent gâcher rapidement ce qui devrait être un bon moment. Au lieu de vous précipiter pour trouver une tenue convenable tout juste avant l’occasion, faites le tour de votre garde-robe quelques semaines à l’avance pour dénicher au moins un ensemble dans lequel vous vous sentez à l’aise. Il pourrait s’agir d’une sorte d’uniforme pour les célébrations des fêtes à venir. Le fait de savoir que vous avez déjà trouvé cet ensemble peut éliminer une source importante de stress et vous permettre de vous sentir bien, même lors d’un événement de dernière minute.

Être indulgent envers soi-même

Il est facile de se surmener avec les fêtes, les soupers, les achats de cadeaux, les concerts des enfants et bien d’autres choses encore qui retiennent votre attention à cette période de l’année. N’oubliez pas de vous réserver du temps pour permettre à votre esprit et à votre corps de se reposer et de se ressourcer de manière positive. Essayez de lire un livre, de jouer avec votre chien ou de parler à un ami ou une amie. Ne vous imposez pas trop de pression si les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu.

Prôner la modération

Le temps des fêtes peut être particulièrement trépidant. Il peut être tentant de laisser tomber ses saines habitudes alimentaires habituelles, ce qui se traduira par la suite par une apathie ou une mauvaise humeur. Cependant, même si nous nous gavons davantage de sucreries qu’à l’habitude, il est toujours bon de rechercher l’équilibre. Ainsi, n’oubliez pas vos fruits et vos légumes, et essayez de garder à portée de main une courte liste de plats faciles à préparer pour les soirs où vous serez susceptible de tomber dans les biscuits, le chocolat et les croustilles pour le souper. Votre corps vous en remerciera plus tard.

Arrêter de fumer

Si vous fumez la cigarette, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre santé et votre bien-être est d’arrêter. Selon Santé Canada, votre tension artérielle commence à s’améliorer dans les vingt minutes qui suivent votre dernière cigarette, votre risque de crise cardiaque commence à diminuer dans les 24 heures et vous respirez plus facilement environ deux semaines plus tard. Les bienfaits et le soulagement du stress liés au fait de ne plus fumer peuvent durer beaucoup plus longtemps que les symptômes de sevrage que vous pourriez ressentir pendant quelques semaines.

Il existe de nombreuses méthodes pour arrêter de fumer, dont le sevrage brutal, les thérapies de remplacement de la nicotine ou la consultation de groupe. Il y a également d’autres moyens d’arrêter de fumer que vous n’avez peut-être pas envisagés. En règle générale, la fixation d’une date et l’élaboration d’un plan peuvent faciliter grandement le suivi du processus. Vous obtiendrez des renseignements, des outils et du soutien supplémentaire pour vous aider à vivre sans fumée sur le site canada.ca/arreter-fumer.