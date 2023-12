Trois ornements de Noël à réaliser soi-même

Fabriquer vos propres décorations de Noël donne une touche personnelle à votre intérieur tout en créant une atmosphère propice aux festivités. En voici trois qui sont faciles à réaliser en solo ou en famille!

1.ORNEMENTS EN BOIS PEINTS À LA MAIN

Rassemblez quelques décorations en bois à peindre, de la peinture acrylique de diverses couleurs et des pinceaux, puis laissez libre cours à votre créativité. Peignez des motifs festifs (flocons de neige, houx, rennes, pères Noël, etc.) et personnalisez le tout en inscrivant les noms des membres de votre famille, par exemple.

2. LANTERNES EN POTS DE VERRE

Enduisez l’extérieur de pots de type Mason d’une couche de colle et saupoudrez-les de paillettes pour créer un effet de neige féerique. Placez une petite bougie à DEL ou une guirlande lumineuse à l’intérieur de chaque bocal. Vos lanternes émettront une lueur chaleureuse et scintillante depuis votre manteau de cheminée ou votre table, par exemple.

3. GUIRLANDE DE FLOCONS FEUTRÉS

Découpez des flocons de neige dans de la feutrine blanche et bleu clair. Puis, reliez-les entre eux à l’aide d’une aiguille et de fil. Pour plus d’éclat, ajoutez des perles ou des paillettes argentées. Suspendez la guirlande le long d’une rampe ou au-dessus d’une porte pour donner un air de fête à votre maison.

Prêt à créer vos propres décorations de Noël? Visitez vos magasins de matériel d’artisanat locaux pour vous procurer tout ce qu’il vous faut!