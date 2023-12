Parce que la vulnérabilité alimentaire ne prend pas congé pendant les fêtes

Noël approche à grands pas et déjà les préparatifs vont bon train dans les commerces de Rivière-du-Loup. Petit à petit la fébrilité commence à gagner plusieurs personnes, mais pour d’autres l’approche de Noël ne fait qu’augmenter leur désarroi voire même leur désespoir.

C'est justement pour apporter un peu de réconfort que les médias de Rivière-du-Loup, Info Dimanche, CIEL FM et CIBM FM ainsi que CIMT, prendront part à la Guignolée des médias le jeudi 7 décembre prochain.

Les employés d’Info Dimanche seront positionnés à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine dès 7 h 30 le matin jusqu’à 9 h, puis de 11 h 45 h à 13 h. Pour CIBM et CIEL-FM, animateurs et employés seront positionnés sensiblement aux mêmes heures à l’angle des rues Lafontaine et Hôtel-de-Ville ainsi que de Témiscouata et Alfred-Fortin alors que du côté de CIMT, employés et bénévoles seront présents à l’intersection des rues Frontenac et Lafontaine.

«Il s’agit d’une septième participation pour nous. Encore cette année, nous tenions à être présents afin de redonner aux moins nantis de notre communauté. 2023 a été une année difficile pour plusieurs, les besoins sont criants alors c’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté à la demande de nos employés de prendre part à cette guignolée», a souligné l'éditeur d’Info Dimanche, Hugo Levasseur.

L’an dernier, c’est une somme de 5 000 $ qui ont été amassés par les employés d'Info Dimanche directement à l'intersection des rues Lafontaine et Fraser. Nous vous remercions à l'avance pour votre patience et surtout pour votre générosité.

DONS

Les dons en denrées non périssables sont toujours acceptés et ils seront recueillis par l'équipe du Carrefour d'Initiatives Populaires jusqu'au 20 décembre.

Vous pourrez aussi faire parvenir un don par dépôt direct (Interac) à l’adresse suivante : [email protected]. La réponse à la question de sécurité est «don». Cette année encore, des enveloppes de la Guignolée seront distribuées dans votre publisac.

BONS ALIMENTAIRES

Depuis la pandémie la Société Saint-Vincent de Paul de Rivière-du-Loup privilégie les dons en argent. Les rencontres pour la remise des bons alimentaires se tiendront les 20 et 21 décembre de 8 h 30 à 12 h dans la paroisse St-François au local au 15 rue Frontenac et dans la paroisse St-Ludger au sous-sol de l'église. À la paroisse St-Patrice, les rencontres se tiendront les 20, 21 et 22 décembre, de 8 h 30 à 12 h dans la sacristie de l'église.

La Société Saint-Vincent de Paul de Rivière-du-Loup avise la population que les demandes faites en dehors de ces dates ne pourront être acceptés.