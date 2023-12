Quatre tendances pour en mettre plein la vue durant les Fêtes!

Vous avez une ou plusieurs soirées festives au menu cette année? Si vous avez envie de vous démarquer grâce à votre style d’enfer, misez sur une tenue tendance qui mettra vos atouts en valeur. Mais avant de faire la tournée des magasins, laissez-vous inspirer par ces quatre idées « branchées »!

1. LE JAUNE JOYEUX

Associer le jaune à Noël ou au jour de l’An n’est pas automatique. Pourtant, cette couleur vibrante et ensoleillée est l’une des favorites dans les collections hivernales de plusieurs designers de renom en 2023. Moutarde, canari ou High Visibility — le nouveau jaune « vedette » de la célèbre société Pantone —, par exemple, cette teinte fera assurément tourner les têtes!

2. LE DÉCOLLETÉ GOUTTE D’EAU

Après les classiques décolletés plongeants et en « V », on assiste à l’âge d’or du décolleté goutte d’eau, qui est davantage une découpe. Laissant voir un peu, beaucoup ou énormément de peau selon vos envies (du cou jusqu’au nombril!), il peut se retrouver sur des blouses ou des robes de styles variés.

3. LE MAXIMALISME ASSUMÉ

Vous voulez une tenue qui ne passe pas inaperçue? Combinez des pièces raffinées aux imprimés classiques ou bohèmes pour afficher un style maximaliste 100 % assumé. Tartans, rayures, pois, fleurs… pour célébrer les Fêtes cette année, on dit « non » au look monochrome et on s’amuse à mélanger nos motifs, couleurs et tissus préférés!

4. LES FLEURS EN 3D

D’allure à la fois romantique et ludique, un vêtement de qualité arborant des fleurs en tissu a tout pour susciter des commentaires enthousiastes! Que votre robe ou votre jupe en ait quelques-unes ou qu’elle en soit parsemée au complet, elle attirera tous les regards.

Vous trouverez tout ce qu’il faut pour concevoir vos tenues des Fêtes dans les boutiques de vêtements pour femmes de votre région. Bon magasinage!