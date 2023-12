Lâchez prise et profitez enfin du temps des Fêtes!

Tu as très hâte à Noël pour manger plein de bonnes choses et recevoir des cadeaux? Mais entre les repas et le moment de découvrir ce qui se cache sous le sapin, tu ne sais pas comment passer le temps? Avec tes frères et sœurs, cousins et cousines, essaie l’un ou l’autre de ces jeux amusants! L’ALPHABET DE NOËL À tour de rôle, chaque personne ...