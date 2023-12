Enjolivez vos tenues des Fêtes grâce aux accessoires!

Vous avez déniché vos tenues pour vos partys de Noël et du jour de l’An, mais il leur manque un je-ne-sais-quoi? Voici quelques suggestions d’accessoires tendance pour hommes et femmes en 2023!

NOEUD PAPILLON

Cette année, le nœud papillon n’est pas seulement petit, seyant et porté sagement autour du cou. En effet, on le voit de plus en plus en version surdimensionnée (faisant office de col, par exemple).

CRAVATE NOIRE

Pour ajouter du chic à vos ensembles festifs, portez une cravate noire vaporeuse ou satinée. Voilà assurément un accessoire mode que vous pourrez reporter à d’autres occasions!

GANTS COLORÉS

Courts ou longs, en cuir souple, en velours, en dentelle ou en latex, les gants colorés (verts, rouges, etc.) sont un ajout très intéressant pour créer une tenue des Fêtes audacieuse!

CHEVALIÈRE

Cette bague au look intemporel est dotée d’une partie plate (chaton) où l’on retrouve généralement des initiales ou des armoiries. Celle-ci connaît une forte hausse de popularité : suivez le mouvement!

BOTTES DE COMBAT

Les bottillons noirs d’inspiration militaire donnent instantanément du caractère à un ensemble. Pour Noël, choisissez un modèle lustré ou agrémenté d’ornements brillants.