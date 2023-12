Melon en folie

Vous aimez consommer les végétaux locaux et de saison, mais manquez d’inspiration l’hiver venu? Voici 4 légumes d’ici aux 1001 vertus dont vous pouvez garnir votre assiette quand le temps froid sévit! Endive : composée d’eau à 95 %, l’endive, qui renferme divers minéraux et antioxydants, est légère et rafraîchissante. Croquante à souhait quand ...