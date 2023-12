Trucs pratiques pour prendre l'avion en famille

(EN) Prenez-vous l’avion cet hiver avec des enfants, des animaux de compagnie et des cadeaux en plus? Le transport aérien peut être délicat, surtout pendant la période des fêtes. Avant de commencer à faire vos bagages, voici quelques conseils de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour vous aider à vous diriger dans l’aéroport comme un pro.

N’emballez pas les cadeaux L’emballage de cadeaux peut être un art, avec des rubans, des boucles et du papier à thématique des fêtes. Ne gâchez donc pas votre talent en passant aux points de contrôle de sûreté avec des cadeaux emballés. Les agents de contrôle devront peut-être les ouvrir pour voir ce qu’il y a à l’intérieur, alors laissez l’emballage des cadeaux sur votre liste de choses à faire une fois arrivé à destination.

Gardez les articles de valeur à proximité Si vous envisagez de faire une demande en mariage pendant les vacances ou d’offrir un cadeau spécial, gardez cet article de valeur à portée de main. Placez les objets fragiles ou de valeur dans votre bagage de cabine.

N’oubliez pas les jouets La plupart des jouets et jeux sont permis à bord. Toutefois, que vous souhaitiez divertir vos enfants pendant le vol ou les surprendre avec un jouet à destination, consultez les règles relatives au transport des piles avant de monter à bord. Certaines doivent être transportées dans les bagages enregistrés, d’autres dans les bagages de cabine et certaines ne sont pas autorisées dans l’avion. Et si vous possédez des jouets qui ressemblent à des armes, comme des pistolets à eau ou des grenades-jouets, il est préférable de les laisser à la maison.

N’arrivez pas tout emmitouflés Les hivers canadiens sont réputés pour leurs températures glaciales et leur abondance de neige, mais vous serez ralenti à la sécurité si vous arrivez emmitouflés. Vous devrez retirer vestes, foulards, chapeaux et grosses bottes d’hiver avant d’arriver au point de contrôle.

Trouvez votre voie Lorsque vous arrivez au point de contrôle de sûreté, vérifiez s’il y a une voie réservée aux familles et aux personnes ayant des besoins spéciaux. Celle-ci offre plus d’espace pour manier les fauteuils roulants et les poussettes, ainsi qu’un équipement de contrôle pouvant accueillir des objets plus volumineux. Les agents de contrôle sont également prêts à vous offrir une assistance supplémentaire si vous avez besoin de plus de temps ou d’aide avec vos effets personnels pour passer le contrôle de sûreté.

Nourriture festive pour le volÀ l’approche des fêtes de fin d’année, voyager avec des desserts et des repas faits maison est chose courante. Et cela peut garder les petits ventres heureux. Gardez à l’esprit que les collations solides sont permises à bord, mais tout ce qui se présente sous forme liquide doit être dans des contenants de 100 millilitres ou moins et tenir dans un sac transparent et refermable d’un litre. Cela comprend le chocolat chaud, les confitures, la sauce et la soupe.

Si vous voyagez avec un bébé de moins de deux ans, les aliments pour bébés, le lait, les préparations liquides, l’eau et les jus sont autorisés en plus grandes quantités. Vous pouvez apporter plus de 100 millilitres de lait maternel, que vous voyagez avec ou sans votre bébé, ainsi que des pochettes réfrigérantes pour le garder au frais.

Lorsque vous planifiez votre voyage, consultez les conseils disponibles sur le site Web acsta.gc.ca.