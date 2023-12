Comment recevoir la parenté sans s’épuiser?

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard Les Fêtes approchent à grands pas et Costa le panda est très content. Il a enfin un premier emploi! En effet, sa mère l’a engagé pour qu’il travaille dans sa boutique de décoration au Pays magique des animaux. Tôt le matin, il défait des boîtes et place des guirlandes, des boules de Noël et des figurines de ...